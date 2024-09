Valence ouvre une procédure disciplinaire contre Rafa Mir, accusé d’agression sexuelle

Accusé d’agression sexuelle, l’attaquant de Valence Rafa Mir, se retrouve au cœur d’un énorme scandale. Selon les médias espagnols, les faits se seraient produits au domicile du joueur de 27 ans et une plainte a ainsi été déposée par deux jeunes femmes. Arrêté dans la soirée du 2 septembre, l’intéressé, depuis remis en liberté, a rapidement clamé son innocence, mais son club a, malgré tout, décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. «Le club va ouvrir une procédure contre Rafa Mir après avoir compris que son mode de vie, pendant son temps de repos, affectait de manière indiscutable le rendement professionnel attendu d’un joueur du club, et qu’il heurtait, en outre, la confiance que nos supporters portent à tous les joueurs».

La suite après cette publicité

«Le Valence CF désire redire sa ferme condamnation de la violence dans toutes ses manifestations et son respect dans le même temps de la présomption d’innocence. Seuls les tribunaux peuvent décider du moment et des mesures à prendre concernant les faits présumés pour lesquels Rafa Mir fait l’objet d’une enquête. Cependant, en ce qui concerne le club et dans le cadre de ses compétences, le Valence CF a analysé la situation du point de vue du régime de sanctions applicable au secteur du football professionnel et décidé de prendre des mesures disciplinaires», précise, par ailleurs, le communiqué du club espagnol. Selon Reuters, l’attaquant sera sanctionné d’une amende et écarté du reste du groupe pour une durée indéterminée. D’après une source citée par l’agence de presse britannique, Rafa Mir devra se présenter régulièrement au tribunal et n’est pas autorisé à quitter le pays.