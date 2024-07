EdF : Johan Micoud détruit les Bleus

Gagner, c’est bien. Avec la manière, est-ce mieux ? C’est une question qu’énormément de suiveurs de l’équipe de France se posent depuis un moment. Même s’ils sont toujours en lice dans cet Euro 2024, Didier Deschamps et ses joueurs déçoivent dans le contenu de leurs rencontres. Le jeu peu chatoyant des Bleus, qui repose surtout sur une solidité défensive, n’est pas du goût de Johan Micoud.

« Je m’ennuie devant cette équipe. À chaque fois, on me renvoie un : "oui, mais ça gagne". Mais j’imagine qu’on pourrait gagner en jouant un peu mieux offensivement, avec les joueurs qu’il y a sur le terrain, explique le consultant dans l’édition du jour du journal L’Équipe. Là où Deschamps est très fort, c’est qu’il transmet à ses joueurs cette mentalité de ne jamais rien lâcher, de s’accrocher jusqu’au bout, même si ce n’est pas terrible, il y aura une opportunité. Quand tu joues sur le terrain, peut-être que tu en fais moins inconsciemment. » Avant de faire un parallèle avec les précédentes générations des Bleus : « On parle de 1984, de 1998, de 2000, parce qu’il y avait du jeu. Je ne sais pas si on se rappellera dans 20 ou 30 ans de cette génération-là. On parlera de son palmarès et on rajoutera à chaque fois, mais ce qu’on se faisait chier avec cette équipe en regardant ses matches. » Le jeu de Didier Deschamps ne plaît visiblement pas à tout le monde.