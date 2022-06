Frédéric Antonetti va bien quitter le FC Metz

Cette fois, il n'y a plus vraiment de place pour le doute. Le 24 mai dernier, RMC Sport assurait que Frédéric Antonetti avait démissionné de son poste d'entraîneur du FC Metz, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2 après avoir terminé 19ème du dernier exercice en Ligue 1. Dans la foulée, les Grenats avaient publié un communiqué pour démentir ces informations.

Pourtant, deux semaines après cet épisode particulier, L'Équipe confirme que le technicien de 60 ans va bel et bien quitter la Lorraine cet été. Le quotidien sportif précise toutefois que Fred Antonetti a trouvé un accord avec son président, Bernard Serin, pour résilier à l'amiable son contrat signé en octobre 2020 et courant jusqu'en juin 2024. Patrice Garande, Jean-Louis Garcia et Emilio Ferrera sont cités pour le remplacer à Metz.