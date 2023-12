OM : Gennaro Gattuso encense Amine Harit

Malgré des difficultés en seconde période, l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile contre des Auvergnats qui seront montés d’un ton au retour des vestiaires. Une victoire importante qui permet à l’OM d’ajouter un nouveau succès à son invincibilité à la maison depuis le début de saison (7 victoires et 3 nuls entre la L1 et la C3) et reprendre la 6e place au classement. Après la rencontre, Gennaro Gattuso a salué la prestation de ses joueurs et notamment d’Amine Harit, buteur pour la première fois avec l’OM depuis plus d’un an et élu homme du match par la rédaction.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 26 16 7 7 5 4 24 17 18 Clermont 11 16 -13 2 5 9 10 23

«Il a enfin marqué ! Tant mieux ! Amine a la possibilité de marquer, il a d’énormes qualités. Ce soir, c’était l’homme en plus, celui qui nous a apporté de la supériorité numérique grâce à ses dribbles, sa capacité exceptionnelle à éliminer l’adversaire. À l’image de l’équipe, son rythme a baissé après la pause, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. Il a fait un match d’une très grande qualité», a expliqué le manager phocéen en conférence de presse.