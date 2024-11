Neymar brise le silence après sa nouvelle blessure

Abou Diaby, Yoann Gourcuff et bien d’autres ont traîné durant leur carrière cette réputation de joueurs de cristal à force d’enchaîner les blessures. Neymar Jr (32 ans) risque d’intégrer ce cercle. Depuis son arrivée en Europe, le Brésilien a cumulé 37 blessures au total selon le site spécialisé Transfermarkt. Les choses ne se sont pas arrangées après son départ en Arabie saoudite à l’été 2023. Touché gravement au genou, il a été éloigné des terrains durant plus d’un an. Mais à force de patience et de travail, le natif de Mogi das Cruzes a fait son grand retour sur le rectangle vert le 21 octobre dernier.

C’était à l’occasion de la rencontre de Ligue des champions asiatique face à Al-Ain. Entré en jeu durant une trentaine de minutes, l’ancien joueur du PSG avait failli trouver le chemin des filets. Non qualifié pour participer aux rencontres de Saudi Pro League, Ney a joué son deuxième match hier soir face à Esteghlal (victoire 3-0) en C1 asiatique. Mais le footballeur âgé de 32 ans a de nouveau été touché physiquement. En effet, il est sorti du terrain sur blessure à la 87e, après seulement 30 minutes de jeu. Un coup dur pour le joueur, qui grimaçait et semblait agacé.

Neymar s’exprime

Après la rencontre, son entraîneur, Jorge Jesus, a donné de ses nouvelles. «Il revient d’une blessure qui n’est pas facile et il joue dans une position qui le rend très vulnérable aux tacles. Je pense que sa blessure est musculaire et non au genou. Il devrait être absent pendant au moins deux semaines.» Le coach a aussi rappelé à son sujet : «je ne l’ai pas inscrit en championnat parce que je savais que cela pourrait se reproduire. Ce n’est pas une simple blessure.» Dans la foulée, Neymar a réagi à sa nouvelle blessure sur Instagram.

« J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus. C’est normal que cela arrive après un an, les médecins m’avaient déjà prévenu, c’est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer.» Lors d’un autre message publié sur Instagram, il a félicité son équipe pour son grand match tout en ajoutant qu’il était «très heureux» de pouvoir rejouer à domicile. Malgré tout, son état inquiète au Brésil, où la presse est malheureuse après sa rechute, et en Arabie saoudite. Arriyadiyah indique qu’avec cette nouvelle blessure, il devrait passer les 400 jours d’absence depuis son arrivée à Al-Hilal.