EdF : Marcus Thuram revient sur l’épisode du crachat

Au cours d’un entretien à deux pour l’Équipe, Marcus Thuram et Lilian, son père, sont tous les deux revenus sur l’épisode du crachat qui a fait polémique et qui a bouleversé la saison de l’attaquant français, appelé par Didier Deschamps pour jouer l’Euro avec l’Équipe de France. Pour rappel, le 19 décembre dernier à l'occasion d'un match de championnat face à Hoffenheim (1-2) Marcus Thuram avait été expulsé en fin de match pour avoir craché sur son adversaire Stefan Posch. Il avait alors écopé de 5 matches de suspension et d'une lourde amende de 40 000€. Le buteur du Borussia Mönchengladbach a fait un étonnant mea-culpa, expliquant ainsi regretter son geste mais être quelque part soulagé qu’il soit arrivé.

« À l'époque, je me trouve dans la période la plus forte émotionnellement depuis que je joue au foot. Je joue bien en Ligue des Champions, je débute en équipe de France... Sans que je sache pourquoi, je commence à changer, à ne plus accepter certaines choses. Du genre : "Toi, tu ne vas pas me parler comme ça." Quand je fais ce geste, je rentre directement dans le vestiaire et j'appelle Khephren en espérant qu'il n'a pas vu les images. J'ai mis plusieurs jours avant de parler à mon père. Au risque de paraître bizarre, je trouve bien qu'il se soit passé quelque chose. Pas le crachat, ni le carton rouge, évidemment. Mais sans cet événement, peut-être que les choses auraient empiré pour moi, que je serais devenu une autre personne. C'est une cassure dont j'ai assumé les conséquences. Maintenant, j'ai compris », explique-t-il au quotidien français. Son père a raconté ne pas vouloir revenir trop en détails sur ce geste, mais dit avoir eu une conversation avec son fils dans le but de le recadrer.