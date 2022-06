PSG : Wijnaldum a conseillé à Xavi Simons de partir !

Alors qu'il devait prolonger son contrat avec le PSG avant de rejoindre le PSV Eindhoven en prêt, le jeune milieu hollandais Xavi Simons décidait de quitter le club de la capitale pour s'engager pour 5 ans avec le club néerlandais. Le désormais ancien capitaine des U19 parisien a indiqué à RMC Sport que son compatriote et coéquipier à Paris, Gini Wijnaldum l'avait convaincu de rejoindre les rangs du PSV : «Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui.»

«Bien sûr, le PSV est un grand club. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé avec l'entraîneur à un stade précoce et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle dans ce jeu. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves», révélait le milieu de terrain à RMC Sport.