Le monde du foot réagit à la disparition de Diego Armando Maradona

L'Argentine est sous le choc. Diego Armando Maradona a succombé, à l'âge de 60 ans, à un arrêt cardio-respiratoire, quelques jours après avoir subi une intervention du cerveau. Une terrible nouvelle pour les amateurs de ballon rond tant le gaucher avait éclaboussé de nombreuses années durant les pelouses de sa classe et ses arabesques. Les réactions ne se sont évidemment pas faites attendre, à commencer par l'AFA, la fédération argentine de football.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

«L'AFA, à travers son président Claudio Tapia, manifeste sa plus profonde douleur suite au décès de notre légende, Diego Armando Maradona. Tu resteras à jamais dans nos cœurs», peut-on lire sur le tweet de l'institution, à laquelle el Pibe de Oro avait notamment rapporté une Coupe du Monde en 1986 au Mexique. Oscar Ruggeri, un de ses partenaires durant la campagne victorieuse au Mexique, n'avait pas les mots lorsqu'il a appris la nouvelle.

«Il m'a fait vivre les plus beaux moments de ma vie, avec l'énergie qu'il transmettait. C'était un crack dans tous les sens du terme. Si quelqu'un en ce monde portait bien le brassard, c'état lui. Je le dis car j'ai été capitaine moi aussi. Nous, les capitaines, pensons que nous sommes différents. Et en plus, il était le meilleur. Qu'il nous a rendus heureux», a-t-il glissé, la voix émue, au micro d'ESPN en Argentine.

«Éternel Diego»

«Éternels remerciements. Éternel Diego»

«Pour toujours Diego»

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Y todo el pueblo cantó

Marado, Marado

Nació la mano de Dios

Marado, Marado

Sembró alegría en el pueblo

Llenó de gloria este suelo...



Eterno Diego. pic.twitter.com/nYgELaYY2S — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

«Il n'y a pas de mots»

«Adieu, Légende»

«Quand tu es arrivé, tu étais déjà une légende. Merci de nous avoir offert ton meilleur visage, pour tout l'amour que tu nous as donné et pour nous avoir appris à profiter du football comme seul toi sais le faire. Nous espérons t'avoir rendu un peu de ce que tu nous as donné»

Cuando llegaste a Sinaloa ya eras una leyenda.



Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste.



Te amaremos siempre, Jefe. pic.twitter.com/DrdrzHgYy8 — Dorados (@Dorados) November 25, 2020

«Nous avons vécu un conte de fées inoubliable»

Si l'empreinte qu'il a laissé au pays est incroyable, l'ancien meneur de jeu a également profondément marqué les clubs qu'il a représentés, comme joueur ou entraîneur. D'Argentinos Juniors à Boca Juniors, en passant par le FC Barcelone, Naples, Séville, Newell's, Al Wasl, Dorados et Gimnasia La Plata, tous ont eu un mot de remerciement et d'émotion pour le génie albiceleste. César Luis Menotti, qui l'a eu sous ses ordres en sélection et au Barça, est encore sous le choc. «Je suis détruit. Je n'arrive pas à y croire, c'est terrible», a-t-il lâché à Olé.

Pelé, à qui il était souvent opposé pour le titre du meilleur joueur de tous les temps, était lui aussi dévasté. «Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille et ses proches», a tweeté le crack brésilien. Michel Platini, concurrent du D10S avec la Juventus et l'équipe de France dans les années 1970-80, lui a également rendu hommage. «Diego Maradona en Argentine, c’est au-delà de ce que peuvent être les Champs-Élysées en 1998», a lancé l'ancien n° 10 des Bleus au micro de RTL.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Gary Lineker, victime avec l'Angleterre de la célèbre main de dieu et du talent de l'Argentin en quart de finale du Mondial 1986, lui aussi a exprimé tout son respect. «Les nouvelles en Argentine annoncent la mort de Diego Armando Maradona. De loin le meilleur joueur de ma génération et, possiblement, le meilleur joueur de tous les temps. Après une vie remplie mais troublée, j'espère qu'il trouvera enfin un peu de repos dans les mains de Dieu», a posté le Britannique.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Au sein de la nouvelle génération, la nouvelle en a aussi choqué plus d'un. Lionel Messi, qui a souvent dû vivre la lourde comparaison avec son illustre aîné, est apparu sonné. «Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j’en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix», a-t-il posté sur Instagram, imité par bon nombre de footballeurs argentins, comme Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore ou Leonardo Balerdi.

«Aujourd'hui, je fais mes adieux à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais il laisse un héritage énorme et un vide qui ne sera jamais rempli. Reposez en paix, crack. On ne vous oubliera jamais», a ainsi posté Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, lui aussi, y a été de son message. «Repose en paix légende. Vous resterez pour toujours dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que vous avez donné au monde entier», a posté le champion du monde 2018. Son coéquipier Neymar aussi y a été de son message. «Tu seras toujours dans nos mémoires, vous nous avez laissé votre héritage. Le football te remercie. Repose en paix», a posté le Brésilien.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

L'Olympique de Marseille, qui avait failli l'accueillir au début des années 1990, s'est également joint au flot des hommages. «Un génie nous a quitté et le monde du football perd l'un des plus grands joueurs de tous les temps : RIP Diego Maradona», peut-on lire sur le tweet de l'écurie phocéenne. River Plate, l'éternel rival de son Boca de cœur, a également fait honneur à sa mémoire. Sobrement. «Pour l'éternité». L'UEFA a décidé d'honorer une minute de silence avant tous les matches du soir en Ligue des Champions. L'Argentine a elle décrété un deuil national de 3 jours pour célébrer son héros Diego Armando Maradona.

Un génie nous a quitté et le monde du football perd l'un des plus grands joueurs de tous les temps : RIP Diego Maradona pic.twitter.com/IHtntaotsG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2020