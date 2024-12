Auxerre - PSG : Willian Pacho reste optimiste

Après le FC Nantes, le Paris Saint-Germain a enchaîné un deuxième match nul, cette fois-ci sur la pelouse d’Auxerre (1-1), ce vendredi, en Ligue 1. Les Parisiens ont dominé les Auxerrois, mais ont buté sur un énorme Donovan Léon, auteur de 11 arrêts face aux offensives parisiennes. Après la rencontre, Willian Pacho (23 ans) a répondu aux questions de DAZN. Malgré ce score de parité, l’international équatorien n’est pas inquiet.

« J’ai aimé la mentalité, mais c’est le football. Parfois, on ne gagne pas. On va s’améliorer et progresser en jouant les matches. La mentalité était positive. Il faut résonner en équipe pour gagner les matches, avant une semaine importante », a-t-il indiqué. Le PSG va maintenant se concentrer sur la Ligue des Champions et son déplacement à Salzbourg, avant de recevoir Lyon, dimanche prochain, en Ligue 1.