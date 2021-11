Les agents d'Adeyemi étaient à Paris

Nouvelle pépite de Salzbourg, Karim Adeyemi (19 ans) est courtisé par tous les plus grands clubs. Le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, tous ont un oeil sur le serial buteur allemand (11 buts en 13 matches de championnat autrichien).

Coté comme possible solution de rechange en cas de départ de Kylian Mbappé, Adeyemi est bel et bien dans les petits papiers parisiens puisque SPORT1 révèle que les agents du joueur se trouvaient à Paris ce jeudi afin de rencontrer les dirigeants franciliens et, par la même occasion, d’aller peut-être visiter les installations du club de la capitale.

Update #Adeyemi: The journey of his agent continues. Today he has visited representatives of @PSG_inside in Paris. @SPORT1 #PSG 🇩🇪🇫🇷