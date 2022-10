Auxerre : Jean-Marc Furlan réagit à son doigt d'honneur aux supporters de Clermont

Lors de la défaite de ses joueurs sur la pelouse de Clermont (2-1), l'entraîneur de l'AJ Auxerre Jean-Marc Furlan (64 ans) a adressé un doigt d'honneur aux supporters présents derrière son banc en fin de rencontre. Un geste qui lui a valu un carton rouge de la part de l'arbitre du match dans le temps additionnel (90+4e). En conférence de presse, le technicien auxerrois s'est expliqué à la suite de son geste.

«J'ai été voir l'arbitre parce que je considérai qu'il n'y avait pas assez de fautes pour nous. Quand je me suis levé, le public m'a insulté, donc je me suis retourné et j'ai fait un doigt d'honneur. Du coup, il m'a expulsé, soutient Furlan. (Il s'adresse à un journaliste) C'est parce que tu ne me connais pas, parce que si tu me connais, tu verrais que je n'ai pas de cerveau. Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par RMC Sport. Pour rappel, ce sixième revers relègue l'AJA à la 16e place du classement de Ligue 1 après 10 journées.