Ligue 1 : Lorient nouveau dauphin du PSG, Strasbourg gagne enfin cette saison

Ce dimanche 15h, on retrouvait le traditionnel multiplex pour la 10ème journée de Ligue 1. L'OGC Nice, qui voulait enfin lancer sa saison, recevait Troyes à l'Allianz Riviera. Et les hommes de Lucien Favre ont confirmé qu'ils semblent aller de mieux en mieux en Championnat. Cela n'a pas traîné dans cette rencontre puisque Viti ouvrait le score dès la 2ème minute de jeu d'une belle tête. Quelques minutes plus tard, c'est Andy Delort qui faisait le break en transformant un penalty. Enfin, au retour des vestiaires, Nicolas Pépé, prêté par Arsenal cette saison, y allait aussi de son but et scellait la victoire des siens. La réduction de l'écart de Chavalerin puis Conte aura permis d'avoir un peu de suspens en fin de match, mais ne changera pas le résultat. Une victoire précieuse pour Nice, qui remonte à la 12ème place du classement juste devant son adversaire du jour.

Lanterne rouge au coup d'envoi, Strasbourg n'avait pas le droit à l'erreur et devait impérativement prendre les trois points face à Angers pour se donner un peu d'air. C'est chose faite après une belle victoire (3-2) où les Strasbourgeois auront montré un visage intéressant et s'offrent donc leur première victoire de la saison. Kevin Gameiro lançait d'ailleurs parfaitement les siens d'une sublime reprise de volée du gauche. Angers égalisait dans la foulée d'un but tout aussi beau inscrit par Adrien Hunou. Mais les Angevins ont coulé par la suite et ont encaissé deux buts. Le défenseur Miha Blazic marquait d'abord contre son camp avant qu'Habib Diallo ne valide la victoire strasbourgeoise après une grossière faute de main du portier angevin. Et la réduction de l'écart du même Miha Blazic ne changeait rien. Cette victoire permet aux hommes de Julien Stephan de remonter à la 14ème place et envoie Angers aux portes de la zone rouge.

Lorient poursuit sa belle série

Dans le bas du classement, c'est Brest, en grande difficulté cette saison, qui devait prendre des points face à une équipe lorientaise en feu cette saison. Pas facile donc et cela s'est confirmé sur ce match puisque Lorient a encore une fois pris les trois points et monte à la 2ème place du classement à un petit point du PSG et devant l'OM. Pourtant, c'est bien Brest qui ouvrait le score grâce à Del Castillo. Mais les Merlus ont pu compter sur un Terem Moffi en grande forme qui s'est offert un doublé pour permettre à Lorient de remporter cette partie. Brest est la nouvelle lanterne rouge du Championnat puisque Strasbourg a gagné cet après-midi.

Enfin dans le dernier match de 15h, Clermont s'est assuré une victoire tranquille à domicile face à Auxerre. Tout s'est joué en première période après les deux buts de Khaoui et Kyei. Les Clermontois ont ensuite géré la rencontre sans être mis en danger par une équipe auxerroise en manque d'idées dans ce match. Et le but en toute fin de rencontre de Jubal ne changera rien. Avec cette victoire, les hommes de Pascal Gastien montent à la 6ème place alors qu'Auxerre descend dans la zone rouge.

