Décès Jean-Louis Gasset : l’hommage très touchant de Yann M’vila

Alors que le monde du football pleure la disparition de Jean-Louis Gasset, disparu vendredi, à l’âge de 72 ans, Yann M’Vila a livré un hommage profondément émouvant à l’ancienne figure du football français. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien milieu de terrain a confié à quel point Gasset avait compté pour lui, lorsqu’il l’avait côtoyé en équipe de France (2010-2012) puis à Saint-Étienne (2018-2019) et allant jusqu’à le présenter comme une figure paternelle : «vous étiez un père pour moi».

«J’ai eu la chance de jouer en équipe de France grâce à vous. J’ai retrouvé l’amour du foot après ma dépression en Russie en venant à Saint-Étienne, grâce à vous encore. Vous m’avez redonné le goût du jeu, le goût du travail, le goût de vivre. Avec vous, j’ai pris un plaisir immense, sur le terrain comme en dehors (…) Quand j’ai perdu mon grand-père, vous avez été le premier à qui je l’ai annoncé. On jouait le soir même. Pendant le match, alors que je pleurais, vous m’avez dit : Yann, pense à lui", en regardant vers le ciel. Toujours la phrase parfaite, toujours la parole qui touche juste. Et aujourd’hui, c’est à vous que je penserai en regardant vers le ciel», a-t-il ajouté, dans son bel hommage.