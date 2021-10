PSG : Sergio Ramos et Juan Bernat dans le groupe face à Angers ?

« Qu’est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ça ? » Ce sont les mots de Mauricio Pochettino quand l'entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur le calendrier des éliminatoires de la zone AmSud pour la Coupe du Monde. En effet, avec l'Argentine qui accueille le Pérou ce vendredi à 1h30 et le Brésil qui affronte l'Uruguay une heure plus tard, plusieurs internationaux (Messi, Neymar, Di Maria...) ne pourront pas revenir à temps à Paris pour rejoindre le groupe avant la réception de l'Angers SCO le jour-même à 21 heures dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Néanmoins, selon les informations du Parisien, l'entraîneur argentin pourra compter sur le retour de ses deux défenseurs espagnols, longtemps absents en raison des blessures : Sergio Ramos et Juan Bernat. L'ancien capitaine du Real Madrid n'a toujours pas joué une minute sous le maillot parisien depuis son arrivée libre cet été et continue sa préparation physique. Quant à l'ex-latéral gauche du Bayern Munich, qui était censé revenir face à Montpellier d'après le quotidien, il devrait faire son retour dans le groupe parisien cette semaine et participe à l'entraînement collectif depuis quelques semaines.