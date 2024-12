L1 : changement horaire pour les matches programmés le dimanche à 17h

Petit changement dans la programmation TV des matches de Ligue 1 programmés le dimanche à 17h. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais la LFP a indiqué que le coup d’envoi de ces rencontres était désormais décalé d’un quart d’heure à compter de la 17e journée du championnat.

La suite après cette publicité

«En concertation avec DAZN, le Conseil d’Administration de la LFP réuni ce jeudi 5 décembre a procédé à un aménagement de la grille de programmation des matchs de Ligue 1 McDonald’s. À partir de la 17ème journée (du 10 au 12 janvier prochains), les matchs de Ligue 1 McDonald’s programmés chaque dimanche à 17h00 débuteront désormais à 17h15. Cet aménagement des journées de Ligue 1 McDonald’s répond aux besoins d’avoir un intervalle plus grand entre la fin du match commençant à 15h00 et le début des rencontres de 17h15, et de proposer ainsi aux téléspectateurs une meilleure éditorialisation des matchs de la fin d’après-midi», indique la LFP.