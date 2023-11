EdF Espoirs : l’énorme coup de gueule de Thierry Henry après la défaite

Défait pour la première fois de son nouveau mandat à la tête des Bleuets, Thierry Henry n’a pas manqué d’afficher sa déception quelques minutes après la défaite des siens contre l’Autriche (0-2) dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro Espoirs. Friable défensivement et peu inspirée offensivement, la bande de l’ancien consultant pour Prime Vidéo a logiquement cédé. Présent au micro de la chaîne l’Equipe, le sélectionneur tricolore a notamment regretté l’état d’esprit de ses hommes.

«Ça nous pendait au nez, la Slovénie aurait pu le faire, la Bosnie aussi, et eux ont pu le faire. On avait une équipe en face qui savait que c’était peut être sa dernière chance de se qualifier, on a vu une équipe qui pensait aussi être qualifiée, voilà on a brulé notre joker on est toujours premier quand même mais la manière n’était pas terrible, je vais rester poli. Il y a quelque chose qui s’appelle l’envie dans le foot, on peut parler de tactique, mais les buts c’est une question d’envie, on va essayer de passer l’hiver au chaud. Le niveau était bien bas ce soir. L’équipe d’Autriche a très bien joué, faut leur tirer un grand coup de chapeau, ils ont peut-être tiré quatre fois sur les poteaux». Voilà qui est dit !