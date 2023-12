Côme : les débuts très réussis du coach Cesc Fabregas

C’est la nouvelle attraction de Serie B. Alors qu’il était encore joueur il y a moins de six mois, Cesc Fabregas a été promu entraîneur principal à Côme, là où il a mis fin à sa première carrière. Ça n’était pas vraiment prévu, lui qui avait pris en main la Primavera des Lariani depuis le début de la saison. Le destin l’a précipité dans la lumière, alors qu’il n’avait dirigé que 8 matchs (3 victoires, 3 nuls et 2 défaites). Malgré une 6e place du club, la direction indonésienne a décidé de se séparer de Moreno Longo pour promouvoir l’Espagnol de 36 ans et s’offrir un petit coup de pouce marketing au passage.

«J’aurais volontiers continué avec la Primavera pour m’habituer à mon nouveau métier. Bien sûr, à l’époque, il était prévu d’entraîner l’équipe première de Côme, mais je le jure : je n’y avais pas pensé si tôt», affirme l’ancien milieu de terrain à La Gazzetta dello Sport. Il révèle qu’un certain Mikel Arteta l’a aidé à appréhender cette nouvelle expérience. « Il a suivi un chemin comme celui-ci. Il m’a dit : "tu ne peux pas savoir que tu es un bon coach, mais si tu es convaincu de tes idées et que tu as de l’expérience, c’est bien de te lancer." Cela m’a motivé.»

Objectif Serie A pour Fabregas

Bien lui en a pris, car ce début d’aventure est pour le moment fructifiant. Après trois matchs, Fabregas n’a pas encore connu la défaite (2 victoires et 1 nul). Il a surtout fait grimper le club lombard du 6e au 3e rang en championnat, à 5 points des deux places qualificatives pour l’accession directe à l’étage du dessus, son grand objectif, 20 ans après la dernière apparition du club dans l’élite. «Je travaille pour amener Côme en Serie A. C’est la mentalité que l’équipe doit avoir, mais aussi le staff, tout le monde. L’important est d’y aller avec la bonne structure. C’est pour cela que je suis prêt à m’engager sur une longue période, j’aime le projet.»

Tout est allé très vite pour le champion du monde 2010. Bien sûr, l’idée à terme était de le voir sur le banc de l’équipe fanion mais pas de manière aussi rapide. En plus de cela, Moreno Longo avait ses soutiens au sein du club et notamment du vestiaire. Un lieu que connaît Fabregas puisqu’il en faisait encore partie en mai dernier. Il ne débarque pas en terre inconnue, néanmoins le challenge n’est pas des plus simples pour démarrer précipitamment une carrière d’entraîneur. Il est d’ailleurs encore à la recherche de la meilleure formule.

Arrivé plus vite que prévu

Après avoir débuté par une défense à quatre lors de son premier match, il est passé à trois pour ce qui a abouti à ses deux premiers succès. «L’appel est arrivé plus tôt que prévu. Le club souhaite grandir et je suis disponible. Il y a six mois, je jouais, j’ai entraîné la Primavera pendant trois mois, je suis en équipe première depuis 20 jours. J’ai beaucoup à apprendre, même si j’avoue avoir les idées claires.» Les prochaines rencontres contre de belles équipes de Serie B, Modène, Brescia et Palerme, auront valeur de révélateur pour celui qui doit également préparer ses diplômes d’entraîneur. Et pour la suite de sa carrière.