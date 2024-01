L’OL envoie Skelly Alvero au Werder Brême

L’Olympique Lyonnais vient d’annoncer le départ en prêt de son jeune milieu de terrain Skelly Alvero (21 ans) au Werder Brême, et ce jusqu’à la fin de la saison actuelle. Pas dans les plans de Pierre Sage, confirmé à la tête de l’équipe première jusqu’au printemps, l’ancien Sochalien partira donc six mois en Allemagne afin de glaner plus de temps de jeu qu’entre Rhône et Saône (6 titularisations sur 8 matches TCC, 1 but), lui qui est absent du groupe professionnel depuis début décembre.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt de Skelly Alvero au club du Werder Breme jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 250K€, auquel pourra s’ajouter 100 K€ de bonus, est assorti d’une option d’achat d’un maximum de 6,250 M€, permettant à l’OL de pouvoir également bénéficier, en cas d’un éventuel futur transfert, d’un intéressement de 15 à 20% selon la plus-value réalisée», peut-on lire dans le communiqué rhodanien.