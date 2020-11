Leeds-Leicester : les compositions probables

La suite après cette publicité

Leeds United accueille Leicester City, pour le compte de la 7e journée de Premier League, ce lundi (match à suivre sur notre live commenté). Marcelo Bielsa devrait faire évoluer ses hommes en 4-5-1, avec Illan Meslier, le jeune français, pour garder les cages. En défense, on devrait notamment retrouver Luke Ayling, dans le couloir droit et Ezgjan Alioski sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Stuart Dallas devrait se positionner devant la ligne de quatre défenseurs, et Hélder Costa, notamment, animera le côté droit.

Enfin, c'est Patrick Bamford (6 buts en 6 matches de Premier League) qui devrait jouer en attaque, seul en pointe. Du côté de Leicester City en revanche, l'équipe devrait évoluer en 3-5-2. Kasper Schmeichel gardera les cages, comme à son habitude. Wesley Fofana, notamment, devrait être de la partie, en défense. Youri Tielemans devrait lui trouver sa place habituelle, dans le milieu. Enfin, James Maddison devrait être en soutien d'un duo d'attaquant composé de Jamie Vardy, et d'Harvey Barnes.