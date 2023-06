Kalidou Koulibaly explique pourquoi il a rejoint Al Hilal

La suite après cette publicité

Considéré durant plusieurs années comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A, Kalidou Koulibaly a longtemps été jalousement conservé par son président Aurelio de Laurentiis. Jusqu’à ce que Chelsea débarque l’été dernier et l’arrache enfin, contre 40 M€. Mauvais timing pour le Sénégalais, qui a participé à la saison cauchemardesque des Blues, et récolté son lot de critiques.

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, il est revenu sur son expérience en Premier League et sur son niveau. « Ce fut une expérience formidable. La Premier League est fantastique : tant d’intensité, tant de buts, des joueurs très rapides, de grands talents. Ils attendaient Koulibaly de Naples, mais je ne pense pas que ma saison ait été si mauvaise. J’avais besoin de temps : en un an, je n’ai pas pu démontrer ce que j’aurais voulu ».

Koulibaly met sa famille à l’abri

Chelsea, lancé dans une phase de dégraissage spectaculaire, n’a pas vraiment hésité lorsqu’Al Hilal a débarqué dans le dossier. Et Koulibaly non plus, comme il l’a expliqué. « J’ai choisi la meilleure équipe du championnat saoudien. Je suis content car en tant que musulman j’arrive dans le bon pays. Et je suis ravi d’être l’un des premiers à atterrir dans un championnat en pleine évolution, j’espère aider l’Arabie saoudite et Al Hilal à écrire une nouvelle histoire sportive. De plus, ce contrat est très important ».

Le montant du transfert a filtré, les médias italiens évoquant la somme de 25 M€, mais pas celui du salaire, qui promet d’être conséquent, à l’instar des autres joueurs recrutés en Europe. « Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre : de mes parents à mes cousins, et avant tout pour soutenir les activités sociales de mon association ' Capitaine du Cœur ' au Sénégal », assure ainsi Koulibaly. Plus que jamais, un deal gagnant-gagnant donc.