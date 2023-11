OM : Gennaro Gattuso donne des nouvelles d’Aubameyang

Recrue phare du dernier mercato estival de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est dans le dur. Avec cinq buts seulement au compteur depuis le début de la saison (1 seul en Ligue 1), le Gabonais n’est pas en réussite. Absent du déplacement à Athènes, l’attaquant a pu compter sur le soutien de son coach Gennaro Gattuso.

«Je ne pense pas que ce soit très grave pour la blessure de Pierre-Emerick. Les médecins nous ont demandé de faire attention. Les chiffres ne mentent pas. Aubameyang joue très bien mais ne marque pas de but. S’il ne s’appelait pas Aubameyang, il n’y aurait pas autant de critiques. On me demande souvent de comparer Aubameyang et Vitinha. Aubameyang n’aime pas beaucoup les contacts physiques, à la différence de Vitinha. Mais je suis très satisfait des deux joueurs», a-t-il confié en conférence de presse.