Liga : le Rayo Vallecano confirme son bon début de saison contre Elche

Elche se déplaçait sur le terrain du Rayo Vallecano, dans la banlieue madrilène, dans le cadre de la 8e journée de Liga. Les Franjirrojos souhaitaient continuer leur bon début de saison avec une quatrième victoire consécutive à domicile, tandis que les Franjiverdes avaient à cœur de confirmer leur victoire à domicile face au Celta de Vigo. Et les visiteurs pensaient bien commencer leur rencontre grâce au but de l'attaquant argentin Lucas Boye (1-0, 14e), aligné aux côtés de son compatriote et ancien Marseillais Dario Benedetto.

Les Madrilènes remettaient les deux équipes à égalité par le biais du défenseur espagnol Mario Hernandez (2-0, 26e), pour sa première dans l'élite en carrière (26e). Ensuite, bien servi par l'ex-Toulousain Oscar Trejo, l'attaquant français Randy Nteka donnait l'avantage au Rayo pour la première fois dans cette rencontre d'une belle frappe à 25 mètres (2-1, 65e). Score final : 2-1. Vallecano passe devant le Séville FC et intègre le top 4 grâce à ce succès. Elche continue sa mauvaise passe à l'extérieur avec une quatrième défaite en dehors de ses bases.

