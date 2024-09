La justice s’attaque à Manchester City, nouveau scandale d’arbitrage à Madrid

Manchester City VS la Premier League

Le club s’apprête à vivre l’une des semaines les plus importantes de son histoire. Comme l’explique le Mirror, le procès du siècle va démarrer. Une dispute pouvant durer jusqu’à 10 semaines entre la Premier League et Manchester City, qui promet de définir à jamais la réputation des deux parties et d’avoir des conséquences sismiques. Pour rappel, les Skyblues sont accusés d’enfreindre les règles financières de la compétition qu’ils dominent depuis une décennie. 115 accusations ont été portées contre eux, ils sont accusés de tricherie en série. Des sanctions allant des déductions de points et des amendes record aux interdictions de transfert et à l’expulsion de la ligue sont envisagées.

L’arbitrage et le Real Madrid

Le Real s’est imposé 2-0 face à la Real Sociedad grâce à deux penalties comme le relaye AS sur sa une. Cette victoire arrachée grâce à des penalties a relancé des interrogations sur un arbitrage pro Madrid. Selon le média catalan Sport, le Real a obtenu quatre penalties en l’espace de 5 journées de Liga. À chaque fois dans des moments où le Real était malmené. Puis le deuxième penalty d’hier à l’aide de la VAR était très controversé. C’est une histoire sans fin pour le journal. Tout le contraire pour le journal AS, qui explique que les deux penalties sont incontestables. Comme souvent journaux pro-madrilènes et pro-catalans s’affrontent indirectement.

Haaland fait l’unanimité

Comme d’habitude, c’est Erling Haaland qui a sauvé City en inscrivant un doublé. Il réalise un début de saison historique, puisqu’aucun joueur avant lui n’avait n’a marqué plus de but lors des quatre premiers matches d’une campagne de Premier League. Depuis qu’il a rejoint City en 2022, Haaland cumule 99 buts en 103 matchs toutes compétitions confondues. Le verdict est simple pour le Daily Star : personne ne peut arrêter le Norvégien.