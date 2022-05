Énorme sac de nœuds autour de l'avenir de Kylian Mbappé, l'Angleterre déplore la soirée misérable en coupes d'Europe

La suite après cette publicité

Poker menteur sur l'avenir de Mbappé

Un feuilleton qui n'en finit plus au Paris Saint-Germain, c'est l'avenir de Kylian Mbappé ! Et le journal Le Parisien nous lâche une bombe ce matin sur sa Une : «Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer.» «Et si l'histoire d'amour entre l'attaquant de Bondy et Paris se poursuivait ? Son contrat arrive a terme dans moins de deux mois, et les discussions entre la famille et le club s'intensfient. Une prolongation est en vue», lance le canard. Une annonce officielle devrait être effectuée en juin, après les matches des Bleus. Le PSG l'aurait convaincu grâce à un salaire de 50 M€ par et une prime de fidélité de 100 M€. D'ailleurs l'attaquant devrait bien participer à la remise des trophées UNFP. Mais cette annonce du Parisien a pris du plomb dans l'aile hier soir car la mère du joueur Fayza Lamari a tenu à démentir tout accord de principe avec les Rouge-et-Bleu sur son compte Twitter. «Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties.» Une sortie qui n'a pas échappé aux médias espagnols et notamment catalans, comme Mundo Deportivo qui reprend le démenti de l'entourage du champion du Monde sur sa couverture. Alors que Sport indique que «Mbappé signerait un contrat de deux ans plus un en option, ce qui serait une déception pour Madrid.» Bref, le jeu de poker-menteur continue et ce feuilleton est loin d'être terminé !

Les tabloïds anglais fracassent les clubs de Premier League

En Angleterre, l'élimination des deux derniers représentants anglais en Coupe d'Europe a du mal à passer. The Guardian résume cela par «l'agonie» pour West Ham et «l'extase» pour les Rangers. Rien ne s'est passé comme prévu, notamment pour West Ham avec le carton rouge rapide de Cresswell et l'expulsion de David Moyes en seconde période. Pour le Daily Mirror, cette soirée européenne des clubs anglais est «misérable.» «Les Anglais sont tombés», dénonce le tabloïd. Même chose pour le Daily Star qui s'en prend directement aux Hammers qui «ne sont pas à la hauteur.» Enfin, c'est l'Estadio Deportivo qui se réjouit d'accueillir la finale d'Europa League à Sanchez Pizjuan : «Séville vous attend !», s'enflamme le quotidien sévillan qui s'attend à une finale «historique.»

Le «chef d'œuvre» de Mourinho

En Italie, un homme est célébré, c'est évidemment José Mourinho ! Le Portugais emmène l'AS Roma en finale d'une Coupe d'Europe et le club italien tentera de remporter son premier titre continental. En demi-finale d'Europa Conférence League, la Roma s'est qualifiée aux dépens de Leicester grâce à un but de Tammy Abraham. Pour Il Corriere dello Sport, c'est «le chef-d'œuvre du Spécial One dans un Olimpico fou, un an après son arrivée.» «Allez, le Mou», s'enflamme même le journal italien. De son côté, La Gazzetta dello Sport parle «d'extase» à Rome sur sa couverture. En Angleterre, le Daily Express estime que le coup de tête d'Abraham est un «coup dur pour les Foxes.» La finale entre la Roma et le Feyenoord s'annonce passionnante !