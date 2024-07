L’AS Monaco proche de réaliser un gros coup avec George Ilenikhena

Après avoir solidement verrouillé la 2ème place du classement de Ligue 1 la saison passée, l’AS Monaco connaît un été mouvementé, attaqué de tous les côtés avec d’un côté de nombreux prétendants prêts à se battre pour s’attacher les services de Youssouf Fofana, mais aussi le Bayern Munich qui ne semble pas enclin à lâcher l’affaire pour Breel Embolo. Sans oublier le départ de Wissam Ben Yedder à la suite de l’expiration de son contrat. En ce sens, la direction monégasque a du pain sur la planche durant cette fenêtre de transferts et compte bien frapper de grands coups dont elle a le secret pour se préparer au mieux à cette saison durant laquelle les joueurs d’Adi Hütter disputeront la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et bien évidemment le nouveau format de la Ligue des Champions.

Le directeur général du club, Tiago Scuro, n’avait d’ailleurs pas caché les objectifs estivaux de Monaco sur le mercato avec notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant pour compléter les lignes offensives : «le mercato ne fait que débuter. Il est encore très calme. On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d’options à notre entraîneur. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste», avait-il déclaré dans un récent point presse. Pendant de longues semaines, l’objectif principal avait été Georges Mikautadze, attaquant géorgien du FC Metz, dont l’offre de 20 millions et des poussières de l’AS Monaco semblait contenter le club lorrain. Mais c’est finalement l’OL qui a tout raflé en quelques heures, laissant la direction monégasque pantoise. Mais un joli plan B fait son apparition dans le beau ciel bleu de Monaco.

Rapatrier la pépite française

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano que nous sommes en mesure de vous confirmer, l’AS Monaco est très proche de finaliser le transfert du jeune attaquant franco-nigérian, George Ilenikhena (17 ans). Un accord avec le club du Royal Antwerp est en très bonne voie. Les tests médicaux devront être programmés dans les prochains jours. D’après les premiers chiffres communiqués, le prix de la transaction devrait avoisiner un peu moins de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Lagos. C’est un très gros coup qu’est en train de réaliser la direction monégasque. Des derniers détails sont à régler, mais le deal est en bonne voie.

La saison passée, George Ilenikhena a affiché de solides statistiques avec le club, pointant à 14 buts en 42 maths joués. Avant de débarquer à Anvers, le jeune avant-centre avait joué quelques rencontres en Ligue 2 à Amiens. Il avait inscrit deux buts, devenant d’ailleurs le plus jeune buteur de l’histoire de l’antichambre française, à 16 ans et 147 jours contre Guingamp. Il avait été recruté par le Royal Antwerp pour 6,5 millions d’euros. Après seulement une saison à l’étranger, George Ilenikhena devrait donc bien retrouver les pelouses du football français et l’AS Monaco va enfin mettre la main sur son «George» tant attendu. Il n’est pas géorgien, mais est tout aussi prometteur.