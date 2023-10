Al Hilal - Al Ahli : les compositions sont tombées

Jour de choc en Saudi Pro League. Pour le compte de la 11e journée de championnat, Al Hilal accueille Al Ahli ce vendredi soir (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h). Privés de Neymar, les locaux tenteront d’accroître leur avance en tête du classement face au 5e, qui pourrait revenir à une petite longueur en cas de victoire.

Jorge Jesus aligne un 4-2-3-1 pour cette affiche. Al-Bulaihi est toujours associé à Koulibaly en défense centrale, derrière un double pivot formé par Milinkovic-Savic et Neves. Al-Dawsari, Michael et Malcom évolueront de leur côté en soutien de Mitrovic. En face, Al-Ahli s’avance dans le même système avec notamment Kessié dans l’entrejeu et un trio Mahrez-Veiga-Saint-Maximin pour épauler Firmino, seul en pointe.

Les compositions :

Al Hilal : Bounou - Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi, Shahrani - Neves, Milinkovic-Savic - Al-Dawsari, Michael, Malcom - Mitrovic.

Al Ahli : Mendy - Majrashi, Ibanez, Hindi, Al Ammar - Al Majhad, Kessié - Mahrez, Veiga, Saint-Maximin - Firmino.