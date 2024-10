EdF : Ibrahima Konaté n’aurait pas tenu à la place de Kylian Mbappé

Face aux journalistes présents à Clairefontaine ce mardi pour la conférence de presse, Ibrahima Konaté a prouvé qu’il avait du bagout. Il a donc été possible de l’interroger sur de multiples sujets, et notamment le désamour du public français pour Kylian Mbappé, constaté notamment lors des sifflets massifs du public lillois lors de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Et Konaté n’a pas manqué de souligner que la vie de l’attaquant français n’avait aujourd’hui plus rien de commun.

« C’est à la hauteur de Mbappé. il sensibilise tout autour de lui. Parfois, je me mets à sa place, si j’avais tout cet engouement autour, je ne sais pas si j’aurais tenu. Il peut avoir un craquage psychologique même si j’en ai jamais discuté avec lui. Il n’a pas de vie. Pourquoi il se fait siffler à Lille? Quand j’avais joué contre Toulouse avec Liverpool, ils m’ont fait un accueil exceptionnel. Je pense qu’il passe au-dessus de ça mais ça ne doit pas être facile de vivre ça dans son pays », a constaté Ibrahima Konaté.