West Ham : Jean-Clair Todibo en route pour la visite médicale

Retournement de situation total dans le dossier Jean-Clair Todibo. Comme nous vous l’expliquions ce vendredi matin, le joueur de 24 ans va finalement rejoindre West Ham, après avoir longtemps attendu la Juventus. Un accord entre les Hammers et les Aiglons a été trouvé pour un prêt avec option d’achat. Le défenseur central va même passer sa visite médicale aujourd’hui, selon The Athletic.

Une situation encore inimaginable, il y a encore quelques semaines de cela. L’international français (2 sélections) avait fait comprendre à ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre Turin et aucun autre club. Mais visiblement, le temps pris par le club italien lui a fait perdre patience. Après la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga et le championnat portugais, Todibo s’apprête donc à découvrir les joutes de la Premier League. Pour le plus grand bonheur des supporters de West Ham United.