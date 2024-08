OGC Nice : retournement total de situation pour Jean-Clair Todibo !

Voilà un dénouement plutôt inattendu. Enlisé dans des négociations qui n’aboutissaient pas entre l’OGC Nice et la Juventus, Jean-Clair Todibo s’était même mis en retrait depuis le début de la reprise. En accord avec le club et en instance de transfert, le défenseur a préféré ne pas risquer de se blesser et n’a pas disputé les premiers matchs de pré-saison. Problème, la saison reprend dans une semaine et il est toujours sous contrat avec les Aiglons.

La raison ? Nice et la Juventus n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente. Un peu ricrac avec ses finances, le club italien n’a formulé que des propositions low-cost au club français, qui voit dans ce dossier sa meilleure vente de l’été, et de quoi enclencher la seconde sur ce mercato. D’autres clubs ont donc profité de cette impossibilité de conclure pour s’engouffrer, malgré la volonté de l’international français (2 sélections) de rejoindre la Vieille Dame.

Todibo a dit oui à West Ham

Jusqu’ici, Todibo ne voulait pas entendre parler des autres prétendants, mais la situation a changé. D’après nos informations, il a revu sa position de départ et serait prêt à écouter les autres offres, à tel point qu’il a dit oui pour filer du côté de West Ham. S’il reste encore un accord à trouver entre le club anglais et le joueur, tout est bouclé avec l’OGC Nice. Une indemnité de transfert a déjà été trouvée depuis plusieurs semaines, il ne manquait plus que le feu vert du principal intéressé.

Face aux moyens financiers des Hammers, une issue devrait rapidement être trouvée. Les Bianconeri sont maintenant au courant qu’ils ont échoué dans cette lutte. Ils ont même déjà démarré de nouvelles prospections ailleurs pour se renforcer à ce poste. Voilà un dossier en passe d’être réglé, malgré quelques longueurs. Todibo va rejoindre le championnat le plus compétitif au monde. Cela va permettre également à Nice d’être plus actif, à commencer par compenser le départ du défenseur.