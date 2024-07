Nice : ça s’agite enfin pour Jean-Clair Todibo !

Déjà partant l’été dernier, puis approché cet hiver, Jean-Clair Todibo avait finalement fait le choix de terminer une troisième année pleine sur la Côte d’Azur (ndlr:il avait été prêté 5 mois avant sa signature définitive en 2021). Pilier de la meilleure défense de Ligue 1 en 2021-22 et 2023-24 (deuxième en 2022-23), l’ancien Barcelonais a régulièrement répondu présent à Nice, devenant international tricolore et l’un des meilleurs défenseurs du championnat.

De quoi faire de lui un joueur très convoité sur le mercato, d’autant que malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, le n°6 du Gym dispose d’un bon de sortie. Preuve de son départ imminent, la recherche active de son remplaçant par Florian Maurice (Teden Mengi est notamment ciblé). Mais faut-il encore que le défenseur international tricolore trouve preneur. Vu son profil, son expérience, ses récentes performances, mais aussi et surtout son prix, Jean-Clair Todibo est un investissement important, même pour de gros clubs européens.

La Juve et l’AC Milan à l’affût, la Premier League prépare son offensive

Le mercato a ouvert ses portes officiellement il y a quelques jours et il est encore long. Si bien que les clubs à la recherche (ou qui vont rechercher un défenseur central) sont dans les starting-blocks. Comme nous vous le révélions le mois dernier, le Bayer Leverkusen (en cas de départ de Tapsoba) et le Borussia Dortmund gardent un œil sur Todibo.

Mais c’est en Italie et en Angleterre que c’est actuellement le plus chaud pour le joueur formé au TFC. Du côté de nos voisins transalpins, la Juventus est très intéressée par le défenseur niçois et a déjà pris contact avec l’entourage du joueur, mais ils doivent dégager quelques liquidités pour réellement passer à l’offensive. Selon nos informations, l’AC Milan (qui suivait déjà le joueur cet hiver) ne lâche pas Todibo et a pris des renseignements, mais attend de voir Tomori ou Thiaw partir pour réellement passer à l’offensive.

En Angleterre, West Ham s’est montré intéressé, tout comme Aston Villa. Un club dont le nom n’est pas sorti est également sur le coup. La fin de l’Euro et la reprise de l’entraînement dans la plupart des clubs européens devraient faire accélérer le dossier. Une nécessité aussi bien pour Nice qui doit tourner la page Todibo que pour le joueur lui-même qui doit pouvoir entamer sa préparation avec son nouveau club le plus tôt possible.