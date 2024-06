Nice : ça se bouscule pour Jean-Clair Todibo

«Je souhaite gagner des titres dans un club qui me permettrait de progresser individuellement. Partir pour un plus gros club est dans ma tête (…) De toute façon, jouer dans ces clubs-là permet aussi de jouer dans la meilleure compétition européenne. C’est une réalité (…). Vous êtes plus regardés. Cela peut apporter plus de garanties pour l’équipe de France», expliquait Jean-Clair Todibo il y a quasiment un mois jour pour jour, à la veille de disputer face au PSG un match en retard de Ligue 1.

Entre temps, le défenseur international tricolore (2 sélections) n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Parti en vacances, le roc défensif du Gym a quitté le sud de la France, assistant de loin aux changements internes du club azuréen. Exit Florent Ghisolfi parti à la Roma et Francesco Farioli parti à l’Ajax et place au tandem Florian Maurice-Franck Haise. Une révolution interne qui a peu de chances d’impacter Todibo puisque le Gym a acté son départ et qu’il se trouve sur le marché.

Des prises de contact en Bundesliga, en Serie A et en Premier League

À deux ans de la fin de son contrat, le défenseur niçois reste sur trois années de très bonne facture à Nice. Pilier de la meilleure défense de Ligue 1 en 2021-22 et 2023-24 (deuxième en 2022-23), le numéro 6 du Gym n’a que rarement failli, devenant l’un des meilleurs défenseurs du championnat et l’un des défenseurs français les plus convoités de la scène continentale avec Lenny Yoro. Si la bataille pour le récupérer n’a pas encore débuté, plusieurs clubs de haut standing de Bundesliga, de Serie A et d’Angleterre commencent à prendre la température auprès du joueur et de son entourage, et même plus encore.

Selon nos informations, le Bayer Leverkusen a placé Jean-Clair Todibo tout en haut de sa liste en cas de départ d’Edmond Tapsoba, qui plaît beaucoup au PSG comme nous vous l’avons d’ailleurs révélé il y a quelques jours. L’intérêt de Simon Rolfes, le responsable du recrutement du Bayer vis-à-vis du défenseur français n’est pas nouveau puisque ce dernier avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il jouait à Toulouse puis au Barça. Le vice-champion d’Europe allemand n’est pas seul à être séduit par le défenseur niçois de l’autre côté du Rhin. Le Borussia Dortmund est plus que convaincu par le profil de l’international tricolore. Là encore, il va falloir attendre la prise de poste de Nuri Sahin sur le banc du BvB pour espérer y voir plus clair.

La Premier League n’est pas en reste et lorgne aussi le joueur formé au TFC. Si ce dernier a été logiquement associé à Manchester United ces derniers mois, c’est plus du côté d’Aston Villa que sa cote est au plus haut. Les Villains d’Unai Emery, qui vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, suivent également de près Todibo. Enfin, la Juventus a, quant à elle, entamé des discussions avec le représentant du joueur. Le club turinois, qui cherche un défenseur central de talent, discute également avec Riccardo Calafiori de Bologne.