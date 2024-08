Nice : le mercato inquiète sérieusement en coulisses

Cet été, l’OGC Nice prend un nouveau départ. Florian Maurice est arrivé pour occuper le rôle de directeur sportif. Concernant le terrain, c’est Franck Haise qui a été choisi pour prendre les commandes de l’équipe première. Une équipe qui est en pleine mutation, que ce soit dans le sens des arrivées, notamment avec celle de Tanguy Ndombélé, comme celui des départs. Khéphren Thuram a d’ailleurs fait ses adieux aux Aiglons et a posé ses valises à la Juventus. Il pourrait bien être imité par Jean-Clair Todibo.

Ce n’est pas un secret, l’international tricolore plaît beaucoup à Thiago Motta et aux Bianconeri. Nice-Matin révèle d’ailleurs ce jeudi que les Piémontais sont revenus à la charge. Le directeur technique, Cristiano Giuntoli, se serait déplacé hier en Côte d’Azur pour faire avancer les choses. Sky Italia évoque même une offre revue à la hausse. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires de l’Allianz Riviera. Mais ce dossier n’est pas encore réglé. Todibo est donc toujours là, mais Haise ne peut pas l’utiliser.

Haise n’est pas rassuré en coulisses

Nice-Matin explique que le Français ne veut plus prendre de risques et éviter une blessure qui empêcherait son transfert. Sauf que les Niçois n’ont pas encore avancé concernant le recrutement en défense. Pourtant, Florian Maurice avait expliqué lors d’une conférence de presse le 1er août dernier que du mouvement était attendu. «C’est davantage sur le secteur défensif que se concentrent les recherches. Des pistes existent, on y travaille, mais ça prend du temps. On espère des issues positives d’ici à dix jours.» Dix jours plus tard, ça n’a pas trop avancé et cela commence à inquiéter sérieusement Franck Haise d’après Nice-Matin.

Le média français explique que le technicien azuréen fait bonne figure publiquement, mais il n’est pas rassuré en coulisses. Il faut dire que la première journée de championnat approche à grands pas et qu’il n’a pas les renforts espérés derrière. Et pour ne rien arranger, la concurrence est féroce pour les joueurs ciblés. C’est le cas de Maxence Lacroix, courtisé par Crystal Palace. De plus, NM précise que l’OGCN doit faire face aux grosses exigences financières de Wolfsbourg. Ça n’avance pas non plus pour le dossier Mohamed Abdelmonem (El-Ahly). De quoi inquiéter Franck Haise, qui compte sur Florian Maurice pour faire des miracles dans les prochains jours.