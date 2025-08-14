Mercato : Nice prépare des coups pour éviter de sombrer

«On a besoin de trois joueurs, je pense, au-delà de ces dix absences. Ce soir, on aurait quasiment pu avoir une autre équipe sur le terrain». Ce constat implacable fait par Franck Haise au sortir de l’élimination logique et terrible de l’OGC Nice face au Benfica Lisbonne (2-0, 2-0). 2 tirs cadrés en 3 heures de jeu et le sentiment de voir à chaque fois un match de Coupe de France entre une équipe amateur et une équipe pro. Le constat est dur, mais comment pouvait-il en être autrement, et peut-on réellement espérer une saison à venir réussie avec de telles carences dans cet effectif ?

La suite après cette publicité

La qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions en fin de saison dernière tenait déjà du miracle et il ne faut pas oublier que Franck Haise n’a toujours pas remporté le moindre match européen avec le Gym en 10 rencontres disputées. Mais contrairement à l’année dernière où l’ancien coach du RC Lens pouvait compter sur des joueurs de la trempe de Marcin Bulka, Evan Guessand ou Gaétan Laborde, la situation est quelque peu différente d’autant que Haise doit faire sans 10 joueurs de son effectif mardi contre Benfica (8 blessés, Boudaoui malade et Rosario sur le départ).

3 recrues sont attendues d’ici la fin du mercato

Autant dire que le temps presse pour Florian Maurice qui a bien évidemment reçu 5 sur 5 l’appel de son coach, qui au-delà de ses immenses qualités d’entraîneur ne peut pas faire de miracles avec un tel effectif. Un milieu box to box, un milieu de terrain plus défensif sont attendus de même qu’un attaquant et un quatrième joueur dont le poste n’a pas été révélé, mais qui pourrait se situer en défense étant donné que le trio défensif aligné face au Benfica totalisait à peine 50 matches de Ligue 1 au compteur dont 39 pour le seul Antoine Mendy.

La suite après cette publicité

Après s’être fait hijacker Mahdi Camara par Rennes, Nice doit trouver d’autres alternatives. Comme révélé en exclusivité sur notre site, le Gym penche pour Amadou Haidara. Mais si Nice n’a rien pu faire contre la puissance financière rennaise qui propose 100 000 € de salaire brut par mois en plus au milieu brestois, on imagine mal comment le club azuréen pourrait composer avec le Paris FC et les millions de LVMH. Si le Malien du RB Leipzig ne vient pas, Maurice pourrait réactiver la piste Batista Mendy ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Mais c’est finalement une surprise du chapeau du directeur sportif qui est venue mettre tout le monde d’accord. Salis Abdul Samed, sous l’impulsion d’un Franck Haise qu’il a bien connu à Lens, va débarquer à l’Allianz Riviera contre un chèque de 2,5 M€. De quoi libérer quelques liquidités supplémentaires sur la quête d’un autre milieu de terrain et surtout d’un attaquant.

Un attaquant de haut niveau espéré

Car devant, la direction niçoise sait trop bien qu’il ne peut pas gérer une saison de front sans un renfort d’envergure à la pointe de l’attaque. Il faut dire que la doublette Guessand-Laborde pesait 23 buts en Ligue 1 l’an passé, que le jeune Victor Orakpo a été prêté en Ligue 2 et qu’il ne reste plus que le seul Terem Moffi de disponible, avec quelques réserves encore sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau sur la durée suite à sa grave blessure.

La suite après cette publicité

Là encore, Maurice dispose de quelques atouts dans sa manche. Si l’attaquant de l’Inter Milan Mehdi Taremi a été évoqué, le DS niçois songe à une vieille connaissance de la Ligue 1, à savoir Odsonne Edouard. En difficulté en Premier League depuis 2 ans, l’ancien grand espoir du PSG, qui veut venir dans le Sud de la France voit en Nice l’endroit parfait pour se relancer. Un pari risqué pour Nice, mais qui a prouvé par le passé qu’il avait la capacité à remettre sur les rails de gros joueurs en difficulté. A moins que comme pour Abdul Samed, un joueur travaillé en sous-marin soit annoncé à la surprise générale.