Haise proche de pleurer, sécurité incriminée… les coulisses de la réunion de crise à Nice !

La mèche était allumée et la bombe a fini par exploser. Trois jours après les graves incidents ayant eu lieu lors du retour des joueurs niçois de leur défaite à Lorient (3-1), l’incompréhension reste totale au club, et les interrogations nombreuses. Comment la sécurité a-t-elle pu faire preuve d’autant de laxisme face à une situation aussi sensible ? Les joueurs eux-mêmes seraient bien curieux de le savoir.

Ce mercredi, une réunion de crise a eu lieu à Nice entre le staff, l’entraîneur, mais aussi les joueurs. Au cours de cette entrevue, le vestiaire aurait pointé du doigt les défaillances et l’organisation du dispositif de sécurité mis en place, aussi bien du côté du club que des autorités. Comme l’indique RMC, les joueurs ne se seraient tout simplement pas sentis assez protégés. Ils se seraient également étonnés de voir de nombreux individus cagoulés sur place… alors que la loi l’interdit.

Haise était au bord des larmes

En interne, on se questionnerait aussi sur certaines versions relatées par la presse, selon lesquelles il n’y aurait pas eu de violences. Franck Haise ne s’en était pas caché plus tôt dans la journée : «quand j’entends qu’il ne s’est pas passé grand-chose… Il y a des joueurs qui se sont fait taper. On n’a pas 5 et 7 jours d’ITT par hasard», avait confié l’ancien coach lensois à L’Équipe. Jonathan Clauss, qui devrait porter plainte comme Moffi et Boga, mais aussi le directeur sportif du GYM, Florian Maurice, n’ont pas non plus été épargnés par les coups.

Cet évènement marquant va forcément laisser des traces dans la saison du GYM, alors que plusieurs joueurs ont déjà manifesté des envies de départ. Ce fut même le cas de Franck Haise, qui s’est finalement rétracté comme nous vous l’indiquions ce matin. Mais l’entraîneur niçois n’en est pas moins marqué. Au cours de cette réunion de crise, il aurait été proche des larmes. Le soutien de son groupe, qui a désormais pour mot d’ordre "unité", l’aurait profondément touché. Tout le monde souhaite désormais avancer dans le même sens et affronter les vents contraires, bras dessus bras dessous.