Juventus : une offre revue à la hausse pour Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo n’en démord pas : il veut rejoindre la Juventus. Alors qu’il a refusé de rejoindre West Ham, qui s’alignait sur les demandes de Nice, le joueur de 24 ans est dans l’attente. Les négociations entre le club niçois et le club turinois continuent et semblent même avoir avancé dans le bon sens. D’après Sky Italia, les pensionnaires de Serie A ont augmenté leur proposition pour répondre aux exigences de Nice.

Sky Italia indique même qu’une rencontre a eu lieu ces dernières heures entre des représentants de Nice et Cristiano Giuntoli, directeur technique de la Vieille Dame. Les positions se sont de plus en plus rapprochées et l’accord pour le transfert de Todibo n’a jamais été aussi imminent. L’option la plus probable est que l’ancien joueur de Schalke, du FC Barcelone et de Benfica rejoigne la Juventus dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat obligatoire.