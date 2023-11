Quand Djibril Cissé a dit non à… Zinedine Zidane

À l’occasion de la sortie de son livre « Ma vie de footballeur », un ouvrage qui sortira ce mois-ci et dans lequel il se livrera à cœur ouvert sur sa carrière de joueur professionnel, Djibril Cissé s’est exprimé dans les médias. Lors d’un entretien accordé au Parisien, l’ancien international français est notamment revenu sur sa première discussion avec Zinedine Zidane, lorsqu’il avait dû lui dire… non !

« Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du Monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des Champions, nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot, rembobine l’ancien joueur de l’OM. Juste après, il a tapé à ma porte. J’ouvre, un peu choqué. Et là, il me dit que le Real Madrid s’intéresse à moi et que lui se verrait bien jouer avec moi en Espagne. Je lui ai dit que, même si je n’avais rien signé, j’avais déjà donné ma parole à Liverpool. Je ne regrette rien car je ne sais pas si j’aurais été titulaire à Madrid. Mais ma première grosse discussion avec Zizou, cela a été pour lui dire non ! »