L’ASSE d’Eirik Horneland est toujours au fond du trou !

Successeur d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland n’avait pas tardé à redonner quelques espoirs au peuple stéphanois. Tombeur du Stade de Reims (3-1) pour sa grande première, le technicien norvégien avait, par ailleurs, été encensé pour le jeu proposé par son équipe au Parc des Princes, et ce malgré la défaite face au PSG (1-2). Oui mais voilà, si les premiers signaux semblaient positifs, la situation de l’ASSE n’a, depuis, pas vraiment évolué dans le bon sens.

Résultat ? Deux matches nuls contre Nantes et Auxerre (1-1), une lourde défaite (1-4) sur la pelouse du LOSC et un nouveau revers, ce samedi, lors de la réception du Stade Rennais. Malgré une belle envie et une légère rébellion au retour des vestiaires, les coéquipiers de Benjamin Bouchouari ont cédé face à des Rennais revigorés par l’arrivée récente d’Habib Beye. Un but d’Arnaud Kalimuendo (15e) et une nouvelle réalisation du jeune Mahamadou Nagida (84e) auront finalement suffi à mettre fin aux espoirs des Verts. Trop seul, Zuriko Davitashvili n’a, de son côté, pas suffi à inverser la tendance.

La colère monte !

Un quatrième match consécutif sans victoire pour les hommes d’Eirik Horneland, désormais 16es et barragistes et qui pourraient intégrer la zone rouge en cas de victoire de Montpellier contre Strasbourg ce dimanche. De quoi intensifier la colère des supporters présents à Geoffroy-Guichard. «On veut une équipe digne de son public ! Vous êtes des nuls !», lâchaient ainsi les kops des Green Angels et des Magic Fans au moment où les joueurs venaient saluer le public. En première ligne, l’entraîneur norvégien de l’ASSE réagissait à la colère des supporters après cette nouvelle défaite.

«Je l’ai dit plusieurs fois : les supporters sont très importants à Saint-Étienne. Ils veulent rester en L1, le club compte beaucoup pour eux et ils ont raison d’être frustrés après un match comme celui de ce soir. Quand on gagne, c’est formidable de pouvoir compter sur eux. Quand on perd, on doit accepter cette frustration. Ce n’est pas un problème pour moi». Pleinement engagée dans la course au maintien, l’ASSE va désormais rapidement devoir réagir, et ce dès samedi prochain avec un déplacement très périlleux sur la pelouse de l’OM…