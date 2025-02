Stade Rennais : la patte Habib Beye fait déjà effet !

Il a pris le Stade Rennais dans une situation délicate le 30 janvier dernier, et après deux matchs seulement, on peut déjà parler de la patte Beye. Après avoir battu Strasbourg sur le score de 1-0 pour la grande première de l’ancien international sénégalais sur le banc de touche rennais, l’écurie bretonne a récidivé samedi soir, avec un succès 2-0 en terres stéphanoises.

Six points qui ont permis au Stade Rennais de grimper provisoirement jusqu’à la 11e marche du classement de la Ligue 1 et de s’éloigner de la zone rouge, alors que le club était barragiste au moment de l’intronisation de Beye. Son équipe semble avoir eu un déclic sur le plan mental notamment, jouant de manière plus libérée, plus en confiance et avec une attitude plus conquérante sur le terrain. Une animation offensive plus fluide également, qui permet à l’équipe de se créer bon nombre d’occasions, terminant le match face aux Verts avec 3,75 expected goals par exemple, ce qui est assez impressionnant. Il y a aussi du mieux au niveau de la concentration et de la gestion des matchs du côté des joueurs.

Inspiré de Jürgen Klopp

L’ancien consultant Canal+ semble aussi faire confiance aux jeunes et Jeremy Jacquet, rappelé il y a quelques jours seulement de son prêt à Clermont, a marqué beaucoup de points dans l’axe de la défense. « Je ne pense pas qu’il y ait un fameux effet ‘’nouvel entraîneur’’. Nous sommes arrivés avec des idées claires, habités par la volonté de dominer l’adversaire sur l’espace de jeu. Nous devons rendre hommage aux joueurs sur ces deux matchs. S’il y a une métamorphose, c’est aussi sur l’état d’esprit. L’équipe progresse », confiait Beye après le match, confiant qu’il s’inspirait aussi de la méthode Klopp.

« J’ai rencontré un jour un immense entraîneur, Jürgen Klopp, qui m’avait dit qu’il faut infuser les joueurs. Je passe mon temps à parler à mes joueurs : faire des retours, une accolade, un conseil… Quand vous donnez de la confiance, on vous la rend. J’ai dit aux joueurs à la causerie que je n’accepterais pas qu’ils n’aient pas d’intentions, ils ont compris ce message et cela se matérialise sur le terrain », a ajouté l’ancien latéral. Habib Beye sait aussi qu’un calendrier assez clément l’attend, avec des matchs à la maison contre Lille, difficile certes, mais qui sera suivi par la réception de Reims (14e) et un déplacement chez la lanterne rouge Montpellier. De quoi glaner de nouveaux points et travailler sur les défauts restants de l’équipe…