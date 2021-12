Mercato : le Real Madrid a une nouvelle cible de taille pour sa défense

La suite après cette publicité

Deux départs de taille. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a vu deux cadres de sa défense s'en aller après plusieurs années de bons et loyaux services. Le Français Raphaël Varane a lui pris la direction de Manchester United, tandis que le capitaine Sergio Ramos n'a pas prolongé et a finalement atterri au Paris Saint-Germain. Pour oublier ses deux grosses pertes, la Casa Blanca a donc rapidement mis la main sur David Alaba, arrivé libre en provenance du Bayern Munich.

Malheureusement, le nouvel entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti n'a pas eu un autre renfort de taille en défense centrale, et l'Italien doit pour le moment faire avec les forces en présence et notamment le Brésilien Éder Militão qui est performant. Oui mais voilà, à l'avenir, les Madrilènes aimeraient bien avoir un autre défenseur de renom en dans leur effectif, et les dirigeants travaillent déjà en coulisses sur ce dossier. Et un nom commence à sortir en Angleterre.

Joe Gomez, un rebond à Madrid ?

Comme l'explique le Daily Mail ces dernières heures, le Real Madrid a un œil sur Joe Gomez, le défenseur de Liverpool. Sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2024, le joueur de 24 ans ne joue presque plus du côté d'Anfield, lui qui n'a fait que 9 apparitions toutes compétitions confondues pour... 336 minutes de jeu ! Il faut dire que plusieurs blessures l'ont gêné cette saison. Mais avec l'arrivée d'Ibrahima Konaté et les indéboulonnables Virgil van Dijk et Joe Matip, la concurrence est vraiment rude.

Du coup, la Casa Blanca pourrait en profiter, seulement l'été prochain, pour le relancer et donc offrir un renfort de taille en défense centrale à Carlo Ancelotti. La priorité reste tout de même Kylian Mbappé avant un renfort défensif, mais le club espagnol multiplie les pistes, en plus d'Antonio Rüdiger ou encore Pau Torres, pour ne pas se retrouver sans rien dans quelques mois.