PSG : la folle demande de Christophe Galtier à sa direction !

Christophe Galtier sera-t-il encore à la tête du Paris Saint-Germain l’an prochain ? Rien est moins sûr. En attendant, le technicien parisien peut se féliciter d’un onzième titre de champion de France pour le club de la capitale, accroché (1-1) par le Racing Club de Strasbourg, officiellement maintenu en Ligue 1. Sur la sellette depuis ses échecs en Ligue des Champions, face au Bayern Munich, mais aussi en Coupe de France, contre le rival marseillais, l’ancien coach des Aiglons ne fait clairement pas l’unanimité dans la Ville Lumière. Pourtant, l’intéressé se prend à rêver d’un avenir radieux dans la capitale.

Christophe Galtier défend son bilan…

Conscient des attentes de sa direction, Galtier a malgré tout longtemps répété qu’il se sentait «légitime» sur le banc des Rouge et Bleu. Ainsi, si la saison parisienne reste globalement contrastée, en témoigne ce nouvel échec cuisant sur la scène européenne, le Français de 56 ans aura malgré tout - non sans mal - trouvé les mots justes pour permettre aux siens de conserver leur suprématie à l’échelle nationale. Suffisant pour convaincre le board parisien de poursuivre l’aventure à ses côtés ? Les multiples pistes évoquées (Zidane, Motta, Mourinho, Enrique…) pour le poste d’entraîneur du PSG la saison prochaine ne plaident pas en sa faveur…

Si un mercato estival agité se profile à Paris, et ce à tous les niveaux, Galtier semble toujours aussi déterminé. Ce samedi soir, au moment de tirer un premier bilan, le natif de Marseille affichait un certain optimisme. «Sur un plan national, c’est une réussite. On est champions. Les saisons catastrophiques, c’est quand le Paris Saint-Germain n’est pas champion. Même si tout paraît être une évidence, être champion, c’est une performance. Deux fois, le Paris Saint-Germain ne l’a pas été : ça, ce sont des saisons très, très difficiles. Nous sommes champions, nous avons gagné le Trophée des champions. Il y a eu des passages à vide, de gros passages à vide en deuxième partie de saison, il y a des explications et on va faire en sorte de tout analyser calmement, à froid, avec beaucoup de lucidité pour voir comment les choses doivent être analysées.»

… et demande une saison de plus à Paris !

D’ores et déjà projeté sur l’exercice prochain, l’ancien architecte de l’ASSE ou encore du LOSC a donc bien l’intention de se battre pour conserver sa place. Qu’importe les rumeurs. Qu’importe les critiques. Qu’importe le scepticisme affiché autour de lui. Christophe Galtier assume. «Je comprends les critiques, certains matches à domicile n’ont pas été bons. Il faudra analyser la première partie de saison et voir comment nous avons récupéré l’équipe post-Coupe du Monde. Certains matches à domicile n’étaient pas bons, mais c’est l’histoire d’une saison très particulière. Aucun joueur n’a joué autant de matches en si peu de temps. J’accepte les remarques et les critiques. Tout le monde a eu des passages à vide. Nous, c’est arrivé à un moment crucial, avec le Bayern Munich en Ligue des Champions et l’OM en Coupe de France», avouait-il, en ce sens, en conférence de presse d’avant match.

Fort d’un second titre à la tête du PSG après le Trophée des Champions, Galtier décidait même d’envoyer un message plus que transparent à sa direction, ce samedi, au micro de Canal +. «Oui, je pense mériter une seconde saison au PSG, parce que je me suis donné à fond, j’ai su tenir le cap dans les moments très difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand il n’est pas champion et c’est déjà arrivé. Et on est champion. Oui, j’estime que je mérite de continuer». Si chacun se fera sa propre définition du mérite, Galtier devrait quant à lui rapidement être fixé sur son avenir dans la capitale française. Une chose est sûre, les hautes sphères parisiennes peuvent encore compter sur lui. Reste, maintenant, à savoir si la réciprocité existe…

