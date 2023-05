PSG : Christophe Galtier confiant pour son avenir

La suite après cette publicité

Accroché sur la pelouse de Strasbourg, le PSG s’est tout de même octroyé un onzième titre de champion de France dans son histoire au cours d’une année mouvementée. Interrogé au micro de Canal +, le technicien français a tenu à rappeler la grande performance de son groupe. «Cet après-midi, j’ai regardé le multiplex en Allemagne. On s’aperçoit que c’est très difficile d’être champion dans n’importe quel championnat. Le champion en titre a souvent été malmené cette saison dans tous les championnats. Ce soir, on l’apprécie à ça juste valeur. C’est un titre, et les titres, il ne faut pas croire que c’est normal de les remporter. Même si on est le Paris Saint-Germain. On a un second qu’a dépassé les 80 points.»

L’ancien coach du LOSC s’est également adjugé le deuxième titre de champion de France de sa carrière. Pourtant, il est conscient qu’il a traversé une saison tumultueuse pour lui et son groupe mais reste confiant quant à son avenir : «Mon avenir ? Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je lis et j’écoute tout ce que vous dites. Mais entre ce que vous dites et ce que je lis, il y a une grande différence entre ce que moi je vis au quotidien, au club, et dans mon vestiaire. (…) Oui, je pense mériter de rester au PSG une saison supplémentaire. J’ai su maintenir le cap dans des moments difficiles, sur le plan personnel et professionnel. Nous sommes champions de France. Les saisons catastrophiques au PSG, c’est quand le PSG n’est pas champion. Oui, j’estime que je mérite de continuer.»

