Le PSG sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire !

En difficulté face au Racing Club de Strasbourg ce samedi, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été accroché à la Meinau (1-1). Pourtant, malgré ce nul, le PSG compte quatre longueurs d’avance sur le RC Lens et peut donc officiellement célébrer son onzième titre de champion de France. Tenant du titre sur la scène nationale, le club de la capitale a pourtant tremblé jusqu’au bout après un début de saison convaincant. Rapidement aux commandes, les Parisiens disposaient ainsi de cinq points d’avance sur les Sang et Or juste avant la trêve hivernale, réservée au Mondial 2022 remporté par l’Argentine.

Une saison à deux vitesses !

Portés par Lionel Messi (16 buts et 16 passes décisives en L1), nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat, Kylian Mbappé (26 buts, 6 offrandes en championnat), lui aussi en lice pour remporter le précieux sésame aux trophées UNFP, et Neymar (13 réalisations, 11 assists), les Rouge et Bleu de Christophe Galtier ont pourtant affiché un visage bien moins reluisant en 2023. Avec neuf défaites toutes compétitions confondues depuis le retour du Qatar, les Parisiens sont ainsi restés sous la pression d’un collectif lensois étincelant. En vain. C’est bien le PSG qui soulèvera une nouvelle fois le trophée en Ligue 1.

Fort d’un 3-4-1-2 plutôt efficient en début d’exercice 2022-2023, le PSG, tombeur du FC Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions en juillet dernier, enchaînait par la suite 22 matches sans défaite (18 victoires, 4 nuls). Loué, Christophe Galtier voyait cependant sa position rapidement fragilisée. D’une communication douteuse - référence à l’affaire du char à voile - aux premiers accrocs sur le plan sportif - la double confrontation contre Benfica en Ligue des Champions - le technicien parisien, par ailleurs accusé de racisme lors de son passage à Nice, s’illustrait également par un manque de certitudes au niveau tactique. Un passage en 4-3-1-2 avant de tester le 3-5-2 puis d’observer les limites de son 4-4-2 et le technicien français de 56 ans plongeait, lui aussi, dans une période bien plus douloureuse.

Un onzième titre avant la révolution ?

Éliminé en Coupe de France face au rival marseillais avant de connaître un nouvel affront sur la scène européenne dès les 8es de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG basculait dans une tempête sportive et médiatique incontrôlable. Angoissé sur le terrain, angoissant en dehors, le club de la capitale multipliait, à ce titre, les déceptions sportives et les polémiques extrasportives. Des réprimandes de Kylian Mbappé à la suspension de Lionel Messi en passant par la blessure de Neymar, out jusqu’à la fin de saison et pris à partie par les supporters parisiens, le PSG sombrait dans un quotidien tumultueux.

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier, qui pourrait rapidement quitter la capitale française, aura donc malgré tout trouvé les mots justes pour remobiliser un groupe et résister au retour du RC Lens et de l’OM en championnat. Célébré, ce onzième titre de champion de France dans l’histoire du club marquera, peut-être, le début d’un tournant pour le PSG. Face à la gronde des supporters, les hautes sphères parisiennes semblent, à ce titre, prêtes à enflammer le prochain mercato estival dans l’espoir de retrouver un équilibre certain. Si Kylian Mbappé, devenu meilleur buteur de l’histoire du club au cours de la saison, restera, à coup sûr, la pierre angulaire du projet parisien, l’avenir de Lionel Messi demeure lui plus que jamais incertain. Au même titre que Neymar et d’autres cadres franciliens. En attendant les changements tant espérés par les fans, le Paris Saint-Germain peut malgré tout exulter. Une belle éclaircie dans une saison qui restera néanmoins discutable à bien des égards…

