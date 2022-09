EdF : Olivier Giroud tire la sonnette d'alarme après la défaite face au Danemark

La suite après cette publicité

L'équipe de France termine sur une mauvaise note. Maintenue en Ligue A malgré la défaite à Copenhague face au Danemark (0-2), la sélection tricolore n'a pas vraiment rassuré pour sa dernière sortie avant le Mondial 2022. Interrogé à l'issue de la rencontre au micro de La Chaîne L'Équipe, Olivier Giroud (35 ans) a d'ailleurs fait part de sa frustration, tout en rappelant au groupe l'importance de rester soudé et rigoureux.

«On a bien commencé pendant 20, 30 mn. On n'a pas d'occasions franches, on a fait des erreurs qu'on aurait pu éviter. C'est rageant, car on aurait pu ramener quelque chose d'ici. Il ne faut pas noircir le tableau, on a fait une bonne partie jeudi soir, on savait qu'aujourd'hui ils allaient nous rentrer dedans. On a perdu énormément de duels, sur les corners, à chaque fois le mec est seul et ils peuvent finir les actions. Il faut être vigilant et prendre conscience qu'il faut se faire violence tout le temps, quatre jours après une victoire. Tout n'est pas à jeter, mais c'est dommage de finir comme ça. Je ne me projette pas jusqu'au Qatar, je pense à Milan, je suis content même si cela a été compliqué».