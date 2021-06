Euro, Autriche : Marko Arnautovic suspendu pour le prochain match

Nouvelle polémique dans cet Euro décidément mouvementé. L’UEFA a officialisé aujourd’hui la suspension de l’attaquant autrichien Marko Arnautovic (32 ans) pour la prochaine rencontre. En effet, l’instance du football européen reproche à l’attaquant du Shanghai SIPG d’avoir insulté un joueur macédonien après avoir inscrit le but du 3-1 à la 89e minute de jeu face à la Macédoine du Nord dimanche dernier.

Arnautovic sera donc absent pour la prochaine rencontre de l’Autriche demain face aux Pays-Bas, vainqueurs de l’Ukraine 3 buts à 2 dimanche. L’ancien avant-centre de West Ham et de Stoke City loupera le choc entre le premier et le deuxième du groupe C, coup-d’envoi 21h ce jeudi.

