Le chef de l'organisation du Mondial 2022 veut rencontrer Gareth Southgate

Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, avait émis quelques doutes sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en termes de droits de l'homme et de conditions de travail. Il avait également regretté que de nombreux Anglais renoncent à venir soutenir leur équipe parce que le Mondial se déroule au Qatar, à cause notamment de leur orientation sexuelle. Le CEO du Mondial 2022, Nasser Al Khater, a souhaité lui répondre, au micro de Sky Sports : «ma question est la suivante : qui de l'équipe d'Angleterre est venu au Qatar ? Ma question à l'entraîneur est la suivante : est-il allé au Qatar ? Est-ce qu'il fonde ses opinions et ses déclarations publiques sur ce qu'il a lu?»

Selon lui, le sélectionneur anglais devrait mieux choisir ses mots car il est dans une position où les gens l'écoutent : «quelqu'un qui a beaucoup d'influence, comme Southgate, quelqu'un qui a un grand public qui écoute ce qu'il dit, doit choisir ses mots très soigneusement. Et je pense qu'avant de faire des déclarations de ce genre, quand il s'agit des travailleurs, il doit venir ici, parler aux travailleurs et comprendre ce que les travailleurs retirent de leur présence ici.» Par rapport à l'accueil de personnes LGBT, il répond : «tout ce que nous demandons, c'est que les gens soient respectueux, comme nous le sommes lorsque nous voyageons dans le monde, et qu'ils observent ces différences culturelles. Ce que cela signifie, c'est que les démonstrations publiques d'affection sont mal vues, c'est tout simplement ça.» Il conclut : «s'il [Gareth Southgate] regarde cette interview, je lui témoigne mon plus profond respect, je le respecte en tant qu'entraîneur, je le respecte en tant qu'être humain, comme je l'ai dit, je n'ai aucun problème avec les opinions des gens et évidemment, quand quelqu'un a une opinion différente, vous lui donnez votre version des faits.»