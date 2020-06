L'ASSE et Le Coq Sportif renouvellent leur partenariat

Depuis 2015, Le Coq Sportif est sponsor et équipementier officiel de l'AS Saint-Étienne. Une collaboration prenant fin cette année et renouvelée pour la saison prochaine alors que le football français est en crise en raison de la pandémie de coronavirus. La marque française a rapporté ce jeudi cette bonne nouvelle via un communiqué.

La suite après cette publicité

« En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions vous dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l'AS Saint-Étienne et Le Coq Sportif », peut-on lire. Le club du Forez s'est également réjoui de la continuité de cette aventure. « Ensemble, continuons à construire un football populaire et durable tout en donnant beaucoup de bonheur et de fierté à nos incomparables supporters. » Le futur maillot des Verts 2020-21 devrait sortir dans les prochaines semaines.