Rijeka-Lille : les compos officielles

Lille joue son avenir européen. Après la victoire à domicile lors du match aller (2-1), le LOSC doit valider son ticket pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence en Croatie à Rijeka (coup d’envoi 20h15, un match à suivre en direct sur FM). Les Nordistes sont attendus et doivent relever la tête après la correction reçue à Lorient dimanche (1-4). En face, le club croate n’a pas grand chose à perdre et tentera de renverser le club français sur ses terres.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca doit composer sans les blessés Djalo et Ounas mais aussi sans Bentaleb, non qualifié. Il opte donc pour un onze avec trois changements par rapport au match aller. Yoro prend la place de Diakité dans la charnière. Ismaily récupère son poste de latéral gauche et devant, Cavaleiro occupera le couloir habituel d’Haraldsson. David sera également soutenu par Cabella et Zhegrova. Côté Rijeka, on reste en 4-2-3-1 comme au match aller. Radeljic, Banda et Petrovic sont absents, c’est donc Mitrovic qui intégère la défense centrale avec Galesic. Au milieu, Fruk prend la place de Vukcevic et devant, Ivanovic sera épaulé par Jankovic et Pasalic sur les côtés.

Les compositions officielles

Rijeka : Labrovic – Smolcic, Galesic, Mitrovic, Goda – Fruk, Selahi, Hodza – Pasalic, Ivanovic, Jankovic.

La suite après cette publicité

Lille : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André, Angel Gomes – Zhegrova, Cabella, Cavaleiro – David.