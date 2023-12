FC Barcelone : Xavi peut se frotter les mains pour l’arrivée du nouveau Pedri !

La nouvelle ère promise par Joan Laporta au FC Barcelone pourrait débuter avec une recrue nommée Alberto Moleiro. Aujourd’hui sous le maillot de l’UD Las Palmas, l’attaquant de 20 ans confirme en effet son ascension express, lui qui avait éclaboussé de son talent la deuxième division espagnole l’an passé avec 8 passes décisives délivrées en 40 matches. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’Espagnol, natif de Santa Cruz de Tenerife, continue logiquement de faire saliver les hautes sphères barcelonaises.

La suite après cette publicité

Technique, polyvalent et capable de briller dans différents secteurs, Alberto Moleiro symbolise, aujourd’hui, le très bon début d’exercice réalisé par Las Palmas, neuvième de Liga. Coaché par García Pimienta, qui a entraîné pendant 20 ans dans les rangs des jeunes du Barça et a dirigé l’équipe réserve de 2018 à 2021, le club espagnol s’appuie également sur de nombreux anciens visages blaugranas (Munir, Sandro, Mika Mármol ou Marc Cardona). De quoi réjouir son président, Miguel Ángel Ramírez. Dans une interview accordée à Culemanía, ce dernier a d’ailleurs salué le travail actuellement réalisé par son coach.

À lire

Ilkay Gündogan raconte le jour où sa carrière aurait pu s’arrêter

Le président de Las Palmas ouvre la porte au Barça !

«Nous avons une philosophie de jeu très similaire à celle du Barça, et Pimienta a été choisi parce qu’il a le profil dont nous avions besoin, pour donner une continuité à notre travail à un niveau supérieur. Venir de l’académie du Barça signifie que vous êtes mieux formé, un saut qualitatif. Et tout cet entraînement coïncide aussi avec notre idiosyncrasie en tant que club. Vous aspirez à l’Europe ? Non, il y a encore un long chemin à parcourir en championnat et l’objectif est de se maintenir le plus rapidement possible. Nous voulons être très loin du bas pour ne pas prendre de risques pendant la saison», a ainsi lancé le dirigeant espagnol avant de faire une grande annonce au sujet de son crack, Alberto Moleiro…

La suite après cette publicité

«Le Barça connaît parfaitement le joueur et nous avons évidemment une bonne relation avec le club. Nous serons toujours prêts à chercher des solutions, mais l’évolution du garçon est assez positive et c’est un joueur qui est suivi par de grandes équipes en Espagne et en Europe. On verra», a alors avoué Miguel Ángel Ramírez dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Une sortie médiatique qui ne devrait pas passer inaperçue du côté de la Catalogne où les Culers n’ont jamais caché leur intérêt pour le jeune prodige espagnol. Reste désormais à voir si le board barcelonais passera à l’action dès cet hiver pour un joueur, aujourd’hui, estimé à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Au regard de son contrat, courant jusqu’en juin 2026, et de la concurrence sur le dossier, nul doute que les enchères devraient monter bien plus haut…