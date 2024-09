OL-OM : Anthony Lopes remercie les Bad Gones

Ce dimanche, l’OL a vécu un véritable drame sur sa pelouse. En supériorité numérique, les Gones ont subi la loi de l’OM qui est allé chercher un succès dans un Groupama Stadium sidéré (2-3). Avec ce revers inquiétant, les hommes de Pierre Sage stagnent à la 14e place et vivent décidément un début de saison compliqué.

Pourtant, Anthony Lopes a tenu à remercier les supporters ce dimanche. Absent du groupe car il ne rentre plus dans les plans de Pierre Sage et du club, le portier portugais a vu les Bad Gones lui rendre hommage à travers une banderole de soutien : "Un Gone ici depuis ses 8 ans mérite un meilleur traitement ! Force à toi Antho." Un message qui a touché le joueur formé à Lyon et qui a réagi dans sa story Instagram : «Merci les Gones».