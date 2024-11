CdF : Guingamp se balade, Grenoble s’en sort bien, Niort déjà éliminé

Suite de la Coupe de France ce samedi avec le 8e tour et l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. Guingamp était opposé à Serquigny-Nassandres, club de R2. Les Bretons n’ont pas tremblé avec une large victoire (5-0). De son côté, Grenoble a lutté face à Villefranche et a réussi à s’imposer lors de la séance de tirs au but.

Niort a été éliminé par Orléans (0-3) lors de ce 7e tour de Coupe de France. Une élimination prématurée pour cette équipe qui continue de sombrer après sa rétrogradation par la DNCG. A noter la belle victoire de Cannes face au Grau-du-Roi.